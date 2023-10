Affaire Palmade: trois dealers présumés de l'humoriste jugés en novembre

Cette procédure, visant trois suspects âgés de 21, 22 et 31 ans, intervient à la suite d'une enquête annexe, sans lien avec l'accident, précisent ces mêmes sources, confirmant une information du Parisien.

Trois personnes soupçonnées d'avoir fourni des stupéfiants à l'humoriste Pierre Palmade, qui, en février, a provoqué un accident de la route en étant sous emprise de cocaïne et drogues de synthèse, vont être jugées en correctionnelle à Melun (Seine-et-Marne) le 20 novembre, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de six mois et demi.

Celle-ci a perdu son enfant, de sexe féminin, avant un accouchement par césarienne réalisé en urgence.

En garde à vue, Pierre Palmade, en proie depuis des décennies à des problèmes de toxicomanie, a reconnu avoir consommé des produits stupéfiants avant de prendre le volant.