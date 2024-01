Balmain: Naomi Campbell et une ode rutilante à la "blackitude"

Olivier Rousteing pour Balmain a fait rutiler des allures strass et or dans une ode à la "blackitude", la sape africaine et le voguing, culminant avec l'apparition de la top Naomi Campbell, lors la Fashion week masculine à Paris samedi.

Le créateur français, qui porte désormais les cheveux longs et tressés, avait résumé dans une vidéo de teasing sa démarche en trois mots, sur toutes les bouches : "I want to be him" ("je veux être lui" en français), pour des silhouettes qu'il a pensées comme irrésistibles.