"The Bear", "Shogun": qui sont les favoris avant les nominations aux Emmy Awards?

Les séries "The Bear", "Shogun" et "Mon petit renne" sont pressenties pour s'imposer cette année en tête des nominations aux Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision aux Etats-Unis.

Plongée épuisante et mouvementée dans l'envers des cuisines d'un restaurant de Chicago, "The Bear: sur place ou à emporter" a fait sensation avec sa première saison, récompensée par six prix aux derniers Emmy Awards.

Malgré ses thèmes pas franchement rigolards - le deuil, l'addiction, la mort -, "The Bear" reste classé dans la catégorie comédies.

La série, dont la troisième saison vient de sortir aux Etats-Unis, devrait être opposée à des concurrents comme "Hacks", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" et "Larry et son nombril".

- "Shogun", fresque japonaise -

Egalement diffusée sur la chaîne FX, appartenant à Disney, "Shogun" transporte les téléspectateurs dans le Japon du XVIIe siècle.