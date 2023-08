Bob Barker, légendaire présentateur américain du "Juste Prix", est mort à 99 ans

Le présentateur aux 19 Emmy Awards --les Oscars de la télévision américaine-- est décédé "de causes naturelles" dans sa maison de Hollywood Hills, en Californie (ouest).

Bob Barker avait accédé à la célébrité en présentant d'abord le jeu "Truth or Consequences" entre 1956 et 1975. Il commence à présenter "The Price is Right" ("Le Juste Prix") en 1972 sur la chaîne CBS.

Son charisme et son charme en font rapidement l'un des animateurs préférés des téléspectateurs américains et il restera le présentateur du jeu jusqu'en 2007.