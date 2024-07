Cinq nouvelles informations judiciaires visant PPDA pour viols et viols aggravés

Partager:

Alain JOCARD Nouvelles plaintes contre Patrick Poivre d'Arvor: cinq informations judiciaires supplémentaires pour viols et viols aggravés ont été ouvertes par le parquet de Nanterre à l'encontre de l'ex-présentateur vedette du journal télévisé de TF1. Deux juges d'instruction ont été saisis le 19 juillet de ces cinq plaintes avec constitution de partie civile, a précisé le ministère public, confirmant une information du quotidien Libération.

Les journalistes Hélène Devynck et Stéphanie Khayat, ainsi que Marie-Laure Eude-Delattre et Margot Cauquil-Gleizes figurent parmi les plaignantes, a indiqué à l'AFP leur avocate Corinne Herrmann. Me Herrmann a aussi annoncé avoir demandé la saisine du pôle des crimes sériels ou non élucidés du tribunal de Nanterre. "On est devant des +cold cases+ parce que l'affaire la plus ancienne que je traite, elle est de 1985 et la plus récente pour l'instant de 1997", a-t-elle argué. "Ma spécialité, c'est les séries criminelles et ça a l'apparence d'une série", a ajouté l'avocate qui a notamment défendu des familles de victimes du tueur en série Michel Fourniret.

Avec l'ouverture de ces nouvelles informations judiciaires, Hélène Devynck a "le sentiment d'une grande victoire, que la justice nous considère, enfin", a décrit à l'AFP l'autrice du livre "Impunité", dans lequel elle dénonce le mode opératoire du journaliste. "Jusqu'à présent, on avait l'impression qu'après avoir témoigné, porté plainte, on nous avait claqué la porte au nez. Cette fois, on ne nous claque pas la porte au nez", a-t-elle ajouté. Sa plainte pour viol avait été initialement classée sans suite pour prescription en juin 2021, lors d'une enquête préliminaire où 23 femmes avaient témoigné.