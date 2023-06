Devant l'hôpital, les admirateurs de Berlusconi saluent un "immortel"

Drapés dans les couleurs de son parti ou celles de l'AC Milan qu'il avait porté au firmament du football européen, les admirateurs de Silvio Berlusconi se sont recueillis lundi devant l'hôpital milanais où le milliardaire s'est éteint.

Terrassé par une leucémie à l'âge de 86 ans, Silvio Berlusconi aura laissé une empreinte durable sur la vie politique de son pays et la mémoire des Italiens. Les plus anciens comme les plus jeunes.