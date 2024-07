Dior et nouveaux créateurs au rendez-vous de la cérémonie des JO 2024

-

Des plumes, des franges et des broderies: stars et athlètes de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris se sont parés vendredi de leurs plus beaux atours et, souvent, de leurs plus luxueux pour investir les bords de Seine.

- Dior au premier plan -

Les trois grandes stars de la cérémonie ont porté du Dior, marque de LVMH, partenaire "premium" des Jeux.