"Encouragez la jeune création", appelle Jacquemus, décoré Chevalier des arts et des lettres

La cérémonie familiale et amicale était organisée dans les nouveaux locaux de la marque française, 7.000 m2 au coeur du 8e arrondissement de Paris, en présence de Delphine Arnault, du groupe LVMH, sur fond de rumeurs persistantes d'entrée au capital ou de rachat de la maison indépendante depuis sa création.

Le directeur de la maison de mode Jacquemus, Simon Porte Jacquemus, a été décoré Chevalier des Arts et des Lettres samedi à 34 ans, plus jeune créateur à recevoir l'insigne, en profitant pour lancer un appel à "soutenir la jeune génération".

La distinction, décernée par le ministère de la Culture en 2021, pendant l'épidémie de Covid, lui a été remise par la "papesse de la mode", la rédactrice du magazine Vogue international, Anna Wintour.

"c'est remarquable de voir un jeune homme aussi talentueux et décidé suivre un chemin si personnel jusqu'à une reconnaissance aussi précoce, un accomplissement fantastique et une source d'inspiration pour les plus jeunes", a déclaré Mme Wintour à l'AFP.

"Il faut se rappeler que c'est un jeune homme qui n'a commencé qu'en 2009 et qui a obtenu tout ce qu'il a obtenu en suivant simplement son coeur", a t-elle ajouté.