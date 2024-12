"Enfant, je n’espérais pas être Zorro, je l'étais": Jean Dujardin réalise son plus grand rêve

Jean Dujardin l’avoue : jouer Zorro, c’est bien plus qu’un rôle, c’est un retour à ses jeux d’enfant. "On parle souvent du rêve d’enfant… Moi, je n’espérais pas être Zorro, j’étais Zorro", confie-t-il avec le sourire. "Quand on est acteur, on lance des idées en l’air sans vraiment penser qu’un jour, elles se concrétiseront. Et il se trouve que Marc Dujardin, mon frère, m'a fait ce très joli cadeau presque 40 ans après m'avoir regardé jouer dans le jardin".

Pourtant, l’acteur ne s’est pas contenté de revivre une nostalgie. Cette nouvelle adaptation se veut innovante, mélangeant action, comédie et romance. Avec une touche d’humour qui, selon Dujardin, était essentielle : "On est restés surtout dans des thèmes très sérieux avec des thèmes sociétaux et historiques. On essaye d'avoir des séquences très sérieuses, mais d'y mettre de la comédie. Ce sont les réactions qui nous font rire. En fait, c'est parfois la cruauté même que certains personnages ont".