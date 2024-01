Hanouna, "plus on en parle, plus les gens regardent", selon le N.2 de Canal+

Cyril Hanouna, "plus on en parle dans les médias, plus les gens regardent et plus les gens adhèrent", a assuré jeudi le numéro 2 du groupe Canal+, auquel appartient la chaîne C8, dont l'animateur controversé est la vedette.

"Plus il y a de buzz, plus les gens regardent et se rendent compte que l'émission est intéressante et qu'elle correspond à une attente", a déclaré Gérald-Brice Viret sur la radio franceinfo.