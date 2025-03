"Il y avait un mec armé dans la rue": Charlotte, ex-finaliste de Koh-Lanta, partage le récit glaçant de sa soirée à Ciney

Jeudi 20 mars en fin de journée, les habitants de Ciney ont été plongés dans la peur après qu’un homme en treillis militaire, porteur d’une arme non identifiée, a été aperçu dans le centre-ville. Le suspect a été vu pour la première fois vers 18h30 à proximité de la gare, avant de se diriger vers la place Monseu et la rue du Commerce, croisées par de nombreux passants.

Dans la nuit, un suspect a été interpellé, selon les informations confirmées par la zone de police Condroz-Famenne et le bourgmestre Frédéric Deville. L’enquête devra déterminer si l’arme était réelle ou factice.

Charlotte de Koh-Lanta, témoin involontaire de la scène

Parmi les personnes ayant croisé par hasard le chemin de cette opération, Charlotte, ancienne candidate de Koh-Lanta, a vécu l’événement de très près. Actuellement en préparation pour le Marathon des Sables, l’aventurière belge s’entraînait à l’extérieur lorsqu’elle a été stoppée net dans sa course.

Dans une story Instagram, elle raconte : "Après un kilomètre de sortie, une voiture s'est arrêtée et nous a dit : 'vous ne devez pas aller par là, il y a un mec cagoulé avec une kalachnikov, il y a la police partout'. On a cru d'abord que c'était une blague (...), et effectivement, il y avait un mec armé dans la rue. Donc, on rentre à la maison".