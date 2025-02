"Il y a eu un grave manquement éthique": le dossier médical de Shakira fuite et se retrouve...sur les réseaux sociaux

La divulgation de son dossier médical sur les réseaux sociaux a conduit la Surintendance nationale de la santé (Susalud), l'organisme chargé de superviser le système de santé, a ouvrir une enquête. Le personnel de la clinique Delgado Auna de Lima a été interrogé et l'établissement inspecté lundi, a indiqué à l'AFP Ruby Cabas, une porte-parole de l'organisme péruvien.

Bien que la loi ne prévoit pas la fermeture de la clinique pour ce genre d'infraction, l'organisme peut lui infliger une amende pouvant atteindre 1,6 million de soles (quelque 430.000 dollars), a-t-elle souligné. Il y a eu une "flagrante violation publique, tout le monde a vu cela, et ce qui lui est arrivé peut arriver à n'importe quel patient", a-t-elle ajouté, précisant que l'organisme n'avait eu "aucun rapprochement, aucune communication" avec un quelconque représentant de l'artiste.

Sanctions

L'enquête sera "menée avec la plus grande rapidité et transparence", a-t-elle assuré. La clinique a annoncé de son côté dans un communiqué avoir entamé "le processus de sanction contre les personnes ayant une responsabilité avérée dans ce grave manquement éthique".

La chanteuse a lancé le 11 février à Rio sa première tournée mondiale en sept ans pour son dernier album, "Las mujeres ya no lloran" ("Les femmes ne pleurent plus"), après avoir été récompensée par un Grammy du meilleur album de pop latine. Shakira doit enchaîner d'ici fin juin près de 50 dates, en Amérique latine puis aux États-Unis et au Canada.