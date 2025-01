"Je pète un plomb": des messages envoyés par Stéphane Plaza à une ancienne compagne dévoilés lors de son procès

Stéphane Plaza, 54 ans, comparaît devant le tribunal correctionnel pour des faits présumés de "violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin" entre 2018 et 2022 à l'encontre d'une ancienne compagne, Amandine, et pour des "violences habituelles psychologiques" sur une autre, Paola, entre 2021 et 2022. Malgré les nullités soulevées par la défense, le tribunal a décidé d'aborder le fond de l’affaire.

Vêtu d’un costume bleu nuit, Stéphane Plaza a fait face aux accusations. Amandine affirme avoir subi plusieurs épisodes de violences, notamment un incident au printemps 2022 où l'animateur lui aurait tordu les doigts, provoquant deux luxations et un arrachement osseux. Des messages envoyés par M. Plaza, lus à l’audience, témoignent d’un ton tour à tour désolé et défensif : "Tu me pousses à bout, et je pète un plomb, voilà la réalité".