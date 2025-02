"Je suis vraiment désolée": Shakira contrainte d'annuler un concert au Pérou, en pleine tournée mondiale

Shakira est en pleine tournée mondiale dans le cadre de son nouvel album "Las Mujeres Ya No Lloran", "Les femmes ne pleurent plus" en français. Alors qu'elle débute cette série de concerts en Amérique du Sud, la chanteuse colombienne a dû annuler une date ce dimanche 16 février à Lima au Pérou. En effet, celle-ci a été admise à l'hôpital, comme elle l'explique dans une longue story publiée sur Instagram.

Instagram, @shakira

Douleurs abdominales

"Hier soir, j'ai dû me rendre aux urgences pour des douleurs abdominales et je suis actuellement hospitalisée", indique la star sur son compte Instagram. "Les médecins qui me soignent m'ont informé que je ne suis pas en état de donner un concert ce soir", a-t-elle ajouté. "Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être sur scène aujourd’hui. J’avais tellement hâte de retrouver mes incroyables fans ici au Pérou. J'espère que demain, j'irai mieux et que je sortirai dès que possible afin de pouvoir présenter le spectacle que j'ai préparé pour vous tous", déclare-t-elle. En effet, Shakira a été jugée trop faible par ses médecins, pour assumer la date de dimanche.