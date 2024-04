JO-2024: malgré sa personnalité controversée, Coubertin entre au Grévin

Père des Jeux olympiques modernes créés en 1896, mais aussi connu pour sa misogynie et ses propos racistes, Pierre de Coubertin va faire son entrée au Musée Grévin à Paris.

Pierre de Coubertin, né en 1863, convaincu des vertus du sport, avait eu l'idée de faire renaître les Jeux olympiques de la Grèce antique.

La première édition des JO modernes a eu lieu à Athènes en 1896, avec seulement 300 athlètes, exclusivement des hommes, quatorze pays et trois continents représentés, et neuf sports au programme. Deux ans plus tôt, le baron avait fondé le Comité international olympique (CIO).

- "Mauvais signal" -