Jusqu'à un an de prison ferme pour deux dealers de Pierre Palmade

Après quatre heures d'audience, deux d'entre eux, âgés de 21 et 32 ans, et au casier judiciaire jusque-là vierge, ont été condamnés, le premier à une peine d'un an avec sursis et le second à un an de prison ferme avec maintien en détention. Un troisième prévenu de 22 ans, soupçonné d'avoir été un simple livreur, a été relaxé de ce chef.

Au moment de l'accident, qui a fait trois blessés graves dans une voiture arrivant en face, "on se dépêchait d'aller au Carrefour pour retirer de l'argent car (l'un des dealers) devait me livrer en 3MMC (une drogue de synthèse) et en cocaïne", a confié Pierre Palmade aux enquêteurs, selon ses déclarations lues à l'audience.

Quelques heures après la collision, les gendarmes reçoivent un signalement, émis par un proche en colère contre Pierre Palmade auquel il reproche de lui avoir fourni de la farine en lieu et place de cocaïne. Le signalement indique que de nombreuses drogues dures se trouvent dans la résidence secondaire de l'acteur, à Cély-en-Bière, d'où l'artiste de 54 ans a pris la route.