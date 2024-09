La princesse Kate annonce avoir terminé son traitement de chimiothérapie

"Un soulagement": la princesse Kate a annoncé lundi avoir terminé son traitement de chimiothérapie dans un message publié sur les réseaux sociaux, six mois après avoir révélé qu'elle était atteinte d'un cancer.

Pourtant tout au long de ces mois, il a fallu "trouver un moyen de naviguer dans des eaux tumultueuses et sur des routes inconnues", explique-t-elle.

Cette vidéo, dans laquelle la princesse est habillée d'une robe légère, les cheveux au vent, a été tournée en août dans le Norfolk, dans l'est de l'Angleterre. Elle renvoie l'image d'une famille unie et heureuse, pique-niquant, jouant aux cartes. Kate sourit, se repose sur l'épaule de son mari.

"Les neuf derniers mois ont été incroyablement durs pour nous, en tant que famille", poursuit la princesse de 42 ans, dans ce message accompagné d'une vidéo dans laquelle elle apparaît entourée de son époux et de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, se promenant dans la nature.

"L'expérience du cancer est complexe, effrayante et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour ceux qui vous sont les plus proches", poursuit la princesse.

"Mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient", prévient-elle. "J'ai cependant hâte de retourner au travail et d'entreprendre des activités publiques dans les mois à venir quand je le pourrai".

Kate, adorée des Britanniques et qui apparaissait presque tous les jours dans la presse, a subitement disparu du paysage médiatique après Noël 2023.