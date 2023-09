L'animateur Bruno Guillon séquestré avec sa famille par des cambrioleurs

L'animateur de Fun Radio et RTL Bruno Guillon a été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi par quatre hommes qui l'ont menacé d'une arme et ont ligoté sa femme dans leur domicile à Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines), a-t-on appris de sources policière et judiciaire.

"Je vous confirme l'ouverture d'une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration", détaille à l'AFP le parquet de Versailles. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.