Le Danemark se prépare à l'avènement du roi Frederik X, après l'abdication de sa mère

Prince-héritier depuis 52 ans, le futur souverain est extrêmement populaire et 82% de la population estime qu'il saura bien gouverner.

Le prince Frederik, va devenir dimanche à 55 ans roi du Danemark, après l'abdication de sa mère en sa faveur, un événement inédit qui devrait rassembler plus d'une centaine de milliers de Danois dans les rues de Copenhague.

"Les gens trouvent qu'il est l'un d'entre eux, ils l'aiment vraiment !", explique à l'AFP la correspondante royale de la télévision publique DR, Cecilie Nielsen.

"Il aime les sports, il est sympa et les Danois n'attachent pas vraiment d'importance à ce qui peut être écrit sur lui dans les médias étrangers", résume-t-elle, en référence à des rumeurs d'infidélité du prince avec une célébrité mexicaine relayées par la presse espagnole et britannique et démenties par l’intéressée.

L'annonce par Margrethe II de son retrait lors de ses voeux télévisés le soir du 31 décembre a eu l'effet d'une bombe dans le pays car la reine avait juré rester sur le trône jusqu'à en tomber.