L'écrivain français Beigbeder accusé de viol: enquête classée sans suite

Ludovic MARIN

Une enquête ouverte en France après des accusations de viol portées contre l'écrivain Frédéric Beigbeder a été classée sans suite en "l'absence d'indices graves ou concordants", a annoncé vendredi le parquet.

Frédéric Beigbeder, chroniqueur de télévision et radio, critique littéraire, éditeur, scénariste de BD et de films, acteur et même réalisateur, avait triomphé avec "99 francs" (2000) où il dévoilait les turpitudes - cocaïne, cynisme, argent - du milieu de la pub.