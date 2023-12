Léna Situations a rempli la Grand Place de Bruxelles ce vendredi: pourquoi un tel attroupement autour de la star des réseaux sociaux ?

Sur le thème du ski, le magasin sera ouvert du 15 au 20 décembre. Le public, qui a été accueilli à midi, faisait déjà la file ce vencredi matin. Sur la Grand-Place, on y voyait des centaines de personnes: "Sincèrement, je suis venue parce que quand on regarde toujours ces vlogs avec ma cousine et on s'est dit je travaillais pas, on s'est dit qu'on allait passer pour voir en vrai. La réalité, c'est vraiment on traverse l'écran", indique une fan. "Alors parce que vraiment, Léna, ce n'est pas une influence comme les autres. C'est vraiment une personne ici authentique. Elle est optimiste", nous explique une autre.

Qui est-elle ?

Léna Situations, née Léna Mahfouf, est une célèbre influenceuse française, connue pour ses vidéos sur YouTube axées sur la mode et le lifestyle. Elle a commencé par un blog en 2012, puis a lancé sa chaîne YouTube en 2017, devenant rapidement populaire. Elle a publié un livre de développement personnel, "Toujours Plus", en 2020, et a lancé sa marque, Hôtel Mahfouf. Elle est également active sur Instagram et TikTok, et a été reconnue dans le classement Forbes 30 Under 30