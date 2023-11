Les Tuches s'invitent chez RTL: pourrez-vous reconnaître nos animateurs?

Jeff et Cathy Tuche, Stéphanie alias Miss Bouzolles, et même Tuche Daddy débarquent sur RTL. Vos animateurs préférés incarnent ces personnages emblématiques et revisitent les répliques cultes. Une soirée qui se promet hilarante !

Sophie Pendeville

À l'occasion de la diffusion en avant-première du quatrième volet des Tuche, RTL dévoile les coulisses de cette saga devenue un véritable phénomène. Dans cette émission spéciale, Sophie Pendeville explore les secrets de cette famille iconique avec les témoignages du réalisateur et des acteurs.

Sophie se glissera même dans la peau des membres de cette famille culte pour le meilleur et pour le rire. Qu’ils soient millionnaires, chômeurs ou Président, les Tuche sont une famille qui Tuche tout le monde et, vous allez découvrir pourquoi !

Jean-Michel Zecca

Ludovic Daxhelet et Sandrine Corman

"Les Tuche, le phénomène qui tuche tout le monde" ce soir à 19h50 suivi de "Les Tuche 4" à 20h45 sur RTL tvi et RTL play