Merkel va recevoir la plus haute distinction allemande malgré un bilan critiqué

L'ex-chancelière Angela Merkel s'apprête lundi à recevoir la plus haute distinction allemande malgré les critiques visant son bilan, en particulier sa politique nucléaire et ses accommodements présumés avec Moscou.

Seuls les anciens chanceliers Konrad Adenauer et Helmut Kohl ont jusqu'ici reçu cette distinction.

L'ancienne dirigeante conservatrice, âgée de 68 ans, a pourtant vu son étoile pâlir depuis son départ de la chancellerie en décembre 2021. En cause notamment, ses décisions en 2011 de tourner le dos à l'énergie nucléaire et en 2015, d'ouvrir les portes aux réfugiés syriens et irakiens.

Les critiques émanent même désormais de son parti, la CDU.