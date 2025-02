Michou et Elsa Blois annoncent leur séparation: le youtubeur dénonce "une vague de harcèlement"

"On s’est séparés avec Elsa, il y a un petit peu plus d’un mois. C’est une séparation tout ce qu’il y a de plus simple et de plus classique", a-t-il expliqué. Il a ensuite confié qu'ils avaient essayé de sauver leur couple, mais sans succès. "Ça fait plusieurs mois qu’on se posait des questions. On s’en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de faire des efforts l’un comme l’autre. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux", a-t-il poursuivi.

©Instagram officiel Michou

Les réseaux sociaux ont "une part de responsabilité"

Le couple avait officialisé sa relation en janvier 2022. Quelques semaines plus tôt, Michou avait participé à la onzième saison de Danse avec les Stars. Avec Elsa, la danseuse qui l'accompagnait, ils s'étaient hissés à la troisième place du concours. Ils s'étaient rapprochés et avaient partagé de nombreux moments de joie, tous les deux, sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, pour Michou, ces réseaux ont "une part de responsabilté" dans cette séparation.

"Ça fait plusieurs mois que c’est ultra-toxique tout ce qui se dit autour de moi et Elsa", a déclaré le youtubeur, pointant du doigt "une vague de harcèlement".