Mort de l'acteur David Soul, qui incarnait Hutch dans la série "Starsky et Hutch"

L'acteur David Soul, qui a incarné Hutch dans la série policière américaine "Starsky et Hutch" dans les années 1970, est mort jeudi à l'âge de 80 ans, a annoncé vendredi son épouse Helen Snell.

"David Soul - époux, père, grand-père et frère tant aimé - est mort hier après une vaillante bataille pour la vie entouré de l'amour de sa famille", a déclaré Helen Snell dans un communiqué.

"Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires des nombreuses personnes qu'il a touchées", a ajouté Helen Snell.

Dans la série "Starsky et Hutch", diffusée pendant 92 semaines aux Etats-Unis entre 1975 et mai 1979, David Soul donnait la réplique à Paul Michael Glaser, pour former le duo à la célèbre Ford Gran Torino rouge barrée d'une bande blanche.