Norvège: le roi Harald, 86 ans, en arrêt maladie

Le roi Harald de Norvège, âgé de 86 ans et de santé fragile, a été placé en arrêt maladie jusqu'à vendredi inclus en raison d'une infection des voies respiratoires, a annoncé le Palais royal norvégien mercredi.

Doyen des souverains en exercice en Europe, le roi Harald, qui se déplace avec des béquilles, a multiplié les problèmes de santé et les arrêts maladie ces dernières années: il a notamment subi une opération du coeur et souffert de divers troubles respiratoires et d'infections.