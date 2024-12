"Nous avons décidé d’entamer une nouvelle étape": Vaimalama Chavez annonce une grande décision après 5 ans d’amour

Dans une vidéo postée sur Instagram, Vaimalama Chavez et Nicolas Fleurya ont partagé leur décision avec leurs fans. "Après 5 ans d’amour et de rires, nous avons décidé d’entamer une nouvelle étape : la séparation", expliquent-ils. Un message teinté de maturité et de sagesse, confirmé par l'ex-Miss France dans la légende : "Il vaut mieux mettre un terme à une relation quand ça va bien plutôt que s’obliger à rester et finir par se détester".

Un bisou sur la joue clôture cette annonce, accompagné de quelques mots rassurants : "Et en bons termes en plus !", souligne Vaimalama. Pourtant, certains internautes ont noté un détail troublant : la tristesse perceptible sur le visage de Nicolas Fleury, qui semble vivre cette rupture plus difficilement.