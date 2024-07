Ouverture de cinq informations judiciaires visant PPDA pour viols aggravés

Alain JOCARD

Cinq nouvelles informations judiciaires pour des faits dénoncés de viols et viols aggravés ont été ouvertes contre Patrick Poivre d'Arvor, a indiqué mercredi le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) à l'AFP, confirmant une information de Libération.

Deux juges d'instruction ont été saisis le 19 juillet de ces plaintes avec constitution de partie civile, a précisé le ministère public. Les journalistes Hélène Devynck et Stéphanie Khayat ainsi que Marie-Laure Eude-Delattre et Margot Cauquil-Gleize figurent parmi les plaignantes, a indiqué à l'AFP leur avocate, Me Corinne Herrmann.