A Paris, la mode masculine solaire et spectaculaire

Avec son premier défilé évènement pour Louis Vuitton, Pharrell Williams a frappé fort et a donné le la de la Fashion week masculine à Paris, positive et spectaculaire, où la mode n'est qu'un élément du divertissement.

Après le défilé Ami, qu'a ouvert l'acteur français Vincent Cassel, on pouvait danser avec ce dernier pendant une autre after-party.

Son ami, le Japonais Nigo, directeur artistique de Kenzo, a choisi un autre pont pour un défilé au coucher du soleil avec pour toile de fond des bateaux mouches et la tour Eiffel, avant une soirée pour tous les invités sur le toit du musée du quai Branly.

Pour accueillir le show de Louis Vuitton, le Pont-Neuf a été transformé en une gigantesque boîte de nuit en plein air. Le défilé au son du morceau "Joy" (joie) composé par Pharrell Williams et interprété par une chorale de gospel a été suivi d'une "after-party" avec des mets imaginés par le chef des stars Jean Imbert et conclu par une performance du rappeur Jay-Z.

Et chez Marine Serre, l'invitation était la même pour le défilé et la soirée-discothèque. "15 minutes de défilé, c'est très court", a expliqué la styliste dans les coulisses de son show "Heartbeat", estimant qu'il fallait prolonger le show pour faire "battre le coeur" de ses invités et de son équipe.

Elle a rappelé avoir déjà fusionné ses défilés avec des performances musicales "en dehors de Paris, dans un vieux garage ou dans des parcs". "C'était bizarre et tout le monde ne voulait pas y assister. Avant que cela ne devienne +mainstream+ (commun, ndlr)".

Cette frénésie de shows et soirées en plein air a, au contraire, poussé le styliste de Dior homme, Kim Jones, à une originale simplicité. Mon "message est simple: tout tourne autour du vêtement", a-t-il déclaré à l'AFP.