Refusé par les radios, porté par le cinéma et les JO: retour sur le destin unique de la chanson "Nightcall"

Sorti en 2010, "Nightcall" de Kavinsky est d’abord passé inaperçu avant de devenir culte grâce au film Drive. Plus de dix ans plus tard, ce morceau électro a connu une nouvelle jeunesse lors des Jeux Olympiques de Paris, porté par la voix d’Angèle devant des millions de spectateurs.

Pourtant, Angèle n’était pas la première artiste pressentie pour cette reprise. Kavinsky lui-même l’a révélé : il ne connaissait pas vraiment l’univers musical de la Belge et n’avait pas pensé à elle au départ. Son premier choix s’était porté sur Billie Eilish. La popstar américaine de 23 ans est une grande admiratrice de "Nightcall", allant jusqu’à déclarer que ce serait le morceau qu’elle emporterait sur une île déserte. Mais en raison d’un engagement à Los Angeles, elle n’a pas pu participer à cette performance.

Le 20 août dernier, devant près de 800 millions de téléspectateurs, Angèle a livré une version inédite de la chanson "Nightcall" lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris. Un moment fort qui a immédiatement relancé l'intérêt pour ce morceau, jusqu’à en faire l’un des titres les plus shazamés de l’histoire. En quelques minutes, la chanteuse belge a non seulement imposé son style à la chanson, mais aussi relancé la tendance du carré court, sa coiffure arborée ce soir-là.

L’équipe de Kavinsky a alors proposé Angèle, et l’enregistrement de cette nouvelle version s’est fait rapidement à Paris. La suite, on la connaît : un immense coup de projecteur pour la chanteuse, qui a conquis un public international. "Ce sont des millions de personnes dans le monde qui ont découvert Angèle", expliquait le journaliste Thierry Coljon sur RTL Info. "Elle est très connue en France et en Belgique, elle a déjà fait une petite tournée aux États-Unis, mais ici, ça va bien au-delà".

Une chanson qui a mis du temps à trouver son public

Si aujourd’hui Nightcall est un titre culte, il n’a pas immédiatement connu le succès. Sorti en 2010, ce morceau à l’ambiance rétro et aux puissants synthés inspirés des années 80 a été conçu avec l’un des membres de Daft Punk, dans le studio parisien du duo. La chanteuse brésilienne Lovefoxxx avait prêté sa voix à la première version, mais à l’époque, les radios n’avaient pas voulu du morceau.

C’est le film "Drive" de Nicolas Winding Refn, sorti en 2011, qui va tout changer. Utilisé dans la bande originale du long-métrage porté par Ryan Gosling, Nightcall devient alors un hymne pour toute une génération.