Rétractation de Takieddine: Carla Bruni devant un juge mardi pour une éventuelle mise en examen

Cette information a été confirmée à l'AFP par trois autres sources proches du dossier.

Son interrogatoire "est susceptible de se prolonger" mercredi, a souligné l'une d'elles.

A l'issue, la chanteuse et mannequin doit être soit mise en examen pour recel de subornation de témoin et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries au jugement en bande organisée et en vue de la corruption de personnels judiciaires libanais, soit placée sous le statut plus favorable de témoin assistée, selon l'une des sources proches.

Sollicités par l'AFP, ses avocats, Paul Mallet et Benoît Martinez, n'ont pas commenté à ce stade.