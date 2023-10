Rétractation de Takieddine: Nicolas Sarkozy saura vendredi s'il est mis en examen

Dans cette opération, appelée "Sauver Sarkozy" par l'un des mis en cause, la justice s'intéresse aux manœuvres qui auraient été élaborées par au moins neuf protagonistes, à des degrés et moments divers: la reine des paparazzis Mimi Marchand, l'intermédiaire Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, le défunt financier Pierre Reynaud, le puissant chef d'entreprise David Layani, etc.

L'objectif aurait d'abord été d'obtenir que le sulfureux intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine retire, fin 2020 contre rémunération, ses accusations contre lui. Ce revirement avait donné lieu à une retentissante interview sur BFMTV et Paris Match, point de départ de l'enquête.

Puis, au premier semestre 2021, cela aurait visé à obtenir une preuve que le retentissant "document libyen" publié dans l'entre-deux-tours de la présidentielle 2012 par Mediapart et évoquant un financement à hauteur de 50 millions d'euros était un faux.