Rétractation de Takieddine: une autre affaire Sarkozy

- Coup de théâtre -

Le 11 novembre 2020, le Franco-Libanais Ziad Takieddine, de longue date l'un des principaux témoins à charge contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle 2007, opère une spectaculaire volte-face sur BFMTV et dans Paris Match. Il assure que l'ex-chef de l'Etat n'a "pas touché un centime, cash ou pas cash, pour l'élection présidentielle" de 2007 de la part de Kadhafi.

Dans une déposition transmise un mois plus tard aux juges parisiens, l'homme d'affaires, en fuite au Liban après sa condamnation dans l'affaire Karachi en juin 2020, accuse de nouveau les magistrats français: "Les juges m'avaient fait des promesses en échange de déclarations erronées et à charge contre Nicolas Sarkozy et j'ai accepté".