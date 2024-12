Taylor Swift, Billie Eilish: quels sont les artistes et chansons les plus écoutés en Belgique selon Spotify?

Comme chaque fin d'année, la plateforme de musique Spotify dévoile ses wrapped on, autrement dit, ses compilations de morceaux et artistes les plus écoutés sur votre profil ou à l'échelle d'un pays. Voici les artistes et les morceaux les plus écoutés en 2024, pour la Belgique.

Qu'en est-il de la Belgique ? Voici les artistes les plus populaires en Belgique, selon la plateforme : Taylor Swift se situe en tête de liste et Billie Eilish en seconde grâce à "Birds of a feather".