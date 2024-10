"Tu nous manqueras": des milliers de fans de One Direction ont rendu hommage à Liam Payne

A Londres, ils ont choisi Hyde Park et l'esplanade autour de la statue de Peter Pan - le garçon qui ne voulait pas grandir - allusion à l'âge du chanteur, décédé à tout juste 31 ans au moment où il relançait sa carrière solo.

Plus d'un millier de fans du chanteur britannique Liam Payne se sont rassemblés à Londres dimanche, comme ailleurs dans le monde, en hommage au membre du boys band One Direction décédé mercredi en Argentine.

"One Direction est une partie importante de l'enfance de toutes ces personnes (...) Nous avons tous grandi en les regardant sur X Factor, et après", raconte Reema Shah, 27 ans. "Nous perdons une partie de notre enfance", ajoute-t-elle, un bouquet de fleurs jaunes à la main.

Beaucoup sont des jeunes femmes, venues apporter des fleurs, des cartes qu'elles déposent au pied de la statue. Un ballon argenté en forme de "L" et d'autres en forme de coeurs y sont accrochés.

"Ca nous a semblé très important de se rassembler avec d'autres personnes qui comprennent ce que nous ressentons", dit-elle.

A mesure que le rassemblement grandit, la foule reprend en choeur les chansons de One Direction et de Liam Payne, diffusées par une sono.

Certains se prennent dans les bras, en pleurs. Ils observent une minute de silence vers 15H00 (14H00 GMT), en agitant en l'air leurs téléphones, lumière allumée.

Malgré la pluie, certains écrivent des messages sur de grandes feuilles de papier posées au sol : "Liam, tu étais tellement aimé", "Tu nous manqueras pour toujours" ou "Nous t'aimerons pour toujours, tu as sauvé tellement d'entre nous".

"Là pour lui"

Liam Payne est mort mercredi après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires en Argentine, dans un contexte de "consommation d'alcool et de stupéfiants", selon les premiers résultats de l'enquête.

Par le passé, il avait fait part de sa difficulté à gérer sa célébrité et de ses problèmes avec l'alcool.

Il est mort de "multiples traumatismes" et d'une "hémorragie interne et externe" et était dans un état d"'inconscience totale ou partielle", selon le rapport médical.

À Buenos Aires, les fans continuent à défiler devant l'hotel CasaSur, face à l'autel dédié à Payne, et visité par son père vendredi. Ils laissent une fleur ou un message, prennent une photo, certains en larmes.

D'autres rassemblements ont eu lieu dans de nombreux autres pays, comme à Mexico City, à Quito, la capitale de l'Equateur ou dans plusieurs villes en Colombie.

A Paris, des dizaines de personnes lui ont rendu hommage au jardin des Tuileries, et un hommage est prévu dimanche à Birmingham en Angleterre, près de Wolverhampton d'où était originaire le chanteur.

Depuis mercredi, le traitement de la mort de Liam Payne par certains médias a été vivement critiqué par ses proches, comme son ex-compagne et mère de son fils, Cheryl Cole, qui a dénoncé des articles "odieux".

"C'est écoeurant la manière dont il a été décrit", abonde à Londres Shaqualla Hill, 23 ans, une fan "de longue date" de One Direction.

"Il avait tellement de problèmes avec sa santé mentale, et donc je pense qu'il sera heureux de savoir que tant de gens l'aimaient, qu'ils sont là pour lui", pense aussi Luna Franco, 20. Les larmes aux yeux et un bouquet dans les mains, cette jeune Italienne vivant à Londres parle du décès du chanteur comme d'un "choc".

Katie Etchells, 20 ans, et Holly Cook, 19 ans, sont devenues amies grâce à leur passion commune pour One Direction. "Il a joué un rôle tellement important dans notre enfance, je lui suis tellement reconnaissante" pour tous ces "bons souvenirs", raconte Katie, vêtue d'un t-shirt blanc sur lequel est imprimée une photo du boys band One Direction.

Pour Shukhrat Turdikhodjaev, un musicien de 21 ans, l'affluence samedi "prouve qu'il était capable de connecter et d'unifier tellement de gens différents".