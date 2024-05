"Une énorme dose d'émotion": le spectacle "Les Dix Commandements" arrive en Belgique, fort des chansons d'Obispo

Le spectacle est devenu culte après sa parution au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est une version plus moderne avec un casting neuf, mais surtout avec des éléments qui ont évolué. Parmi ceux-ci, les chansons originales réarrangées par Pascal Obispo lui-même.

Il sera investi jusqu'à la dernière représentation

"Il s'est terriblement investi, dès les préparations, il l'est toujours et il le sera jusqu'à la dernière représentation donc je crois qu'on l'est tous, passionnés par ce spectacle", explique Albert Cohen.