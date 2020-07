"-30 kilos": Sarah Fraisou dévoile son impressionnante perte de poids dans un avant-après

Sarah Fraisou a partagé un avant-après très remarqué sur Instagram. Souvent cible de critiques concernant son physique, la candidate d'émissions de télé-réalité (notamment Les Anges) a fièrement montré que son régime avait porté ses fruits.

"C’est peut-être dur, long mais dans la vie quand on veut on peut. -30 kilos", écrit-elle en légende d'une photo et d'une vidéo où elle montre sa nouvelle silhouette.

Les fans de la jeune femme sont conquis et l'encouragent dans sa démarche : "Tu es si belle", peut-on notamment lire, ou encore : "Magnifique".