"7 mois de toi": radieuse, Caroline Fontenoy partage des photos de son baby bump

Caroline Fontenoy est enceinte de son deuxième enfant. Notre présentatrice du RTL INFO 19h a partagé de jolies photos de son baby bump.

"7 mois de toi", écrit sobrement Caroline Fontenoy sur son compte Instagram. Notre collègue vient de partager trois photos en noir et blanc sur lesquelles on peut admirer son joli ventre rond. "Tenir… encore… pour te garder bien au chaud le plus longtemps possible", écrit la présentatrice du RTL INFO 19h.

La future maman se porte bien, même si, dit-elle, la rédaction de RTL INFO lui manque. En effet, elle s'est éloignée de l'antenne quelques mois pour se reposer et prendre soin d'elle et du futur bébé. "Je dois absolument limiter mes activités pour garder bébé au chaud le plus longtemps possible. Ce n'est pas toujours évident pour une hyperactive mais il en va de la santé du bébé donc on s'y plie coûte que coûte", nous confie-t-elle.

L'arrivée de ce second enfant est prévue pour la fin de l'année. On ne sait pas encore si leur fille Lou, qui a fêté ses deux ans en avril dernier, aura la chance d'accueillir un petit frère ou une petite sœur.