"Affaire conclue": une antiquaire de l'émission cambriolée, le vol estimé à des CENTAINES de milliers d'euros

L'appartement parisien de Caroline Margeridon, une antiquaire de l'émission à succès de France 2 "Affaire conclue", a été cambriolé vendredi pour un préjudice estimé à 500.000 euros, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

Bijoux, montres, maroquinerie de luxe, argent

Les voleurs ont fait main basse sur des bijoux, des montres, de la maroquinerie de luxe et de l'argent liquide, a précisé cette source, confirmant une information du Parisien. Le cambriolage aurait eu lieu "dans l'après-midi", selon les premiers éléments de l'enquête. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et l'a confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire. "Affaire conclue" est une émission à succès de France 2 dans laquelle des particuliers mettent aux enchères des objets expertisés par des spécialistes.

Caroline Margeridon a-t-elle fait les frais de sa médiatisation? Sur Instagram, le jour du vol, elle annonçait dans une publication partir toute la journée faire les boutiques et être coincée dans les embouteillages: "Je pars, on va refaire toutes les boutiques, je vais vous faire une petite visite. On est vendredi mais même un vendredi, Paris est bouché!", dit-elle dans la vidéo postée hier.

