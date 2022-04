"Amour pour toujours": Cristiano Ronaldo partage une nouvelle photo avec son nouveau-né

Plus d’une semaine après l’annonce tragique du décès d’un des jumeaux du couple Ronaldo-Rodriguez, la superstar du football a partagé une adorable photo de lui et de sa petite fille, revenue à la maison il y a quelques jours.

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez n’ont pas vécu que des moments heureux ces derniers temps… Il y a une dizaine de jours, la superstar du football annonçait une triste nouvelle sur son compte Instagram : le décès de son fils nouveau-né. Une épreuve que l’on imagine très douloureuse et compliquée pour le couple qui attendait des jumeaux.

Mais quelques jours plus tard, Ronaldo a partagé une nouvelle photo de famille, sur laquelle on voit sa compagne et leur petite fille de retour à la maison. "Il est temps d'être reconnaissant pour la vie que nous venons d'accueillir dans ce monde", avait-il notamment écrit en légende de sa publication.

Ce samedi, le joueur de Manchester United a à nouveau fait profiter ses followers d’un moment de tendresse père-fille. "Amour pour toujours", a-t-il indiqué pour accompagner cette adorable photo de lui tenant son nouveau-né dans les bras, lors d’un moment de contact peau à peau. La photo a récolté plus de 7 millions de likes et quelques 88.000 commentaires.