"Angelina va se déchaîner": cette provocation de Brad Pitt qui risque de rendre folle son ex

L'acteur a emmené sa nouvelle compagne dans un lieu chargé de symboles...

Brad Pitt s'offre de belles vacances avec sa compagne Nicole Poturalski. Jusqu'ici, pas de quoi susciter le courroux d'Angelina Jolie, dont il est séparé depuis 2016. Mais l'actrice de 45 ans pourrait s'offusquer des choix de son ex mari. D'une part, il se met en relation avec une jeune femme de 27 ans, déjà marié (oui, elle est l'épouse d'un homme de 68 ans) qui lui ressemble comme deux goutte d'eau. D'autre part, il emmène sa belle dans un lieu lourd de sens...



Fin août, Brad et Nicole ont en effet décidé de se rendre ensemble au Château de Miraval, dans le sud de la France. Une escapade amoureuse dans le lieu même où Brad et Angelina s'étaient dit 'oui' le 23 août 2014. Le couple avait acheté ce domaine en 2011 pour 67 millions d'euros.

"En emmenant Nicole à Miraval quasiment le jour de leur anniversaire de mariage (Brad Pitt Brad sait exactement ce qu'il fait et la réaction que cela va avoir sur Angelina. Il ne se soucie pas un instant de savoir si Angelina va se déchaîner. Il sait qu'elle va le faire, il s'attend juste à ce qu'elle le fasse", raconte une source au magazine Us Weekly.