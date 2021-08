"Appelez moi Stevie": l'un des enfants d'Eminem fait son coming-out non binaire sur Instagram (vidéo)

Le rappeur américain Eminem est père de trois enfants. Sa petite dernière, qu'il a adopté avec son ex-compagne Kim Scott, vient de faire son coming-out non binaire sur Instagram.

En plus d'être un rappeur hyper doué, Eminem est aussi père de famille. Eh oui, Eminem a 3 enfants! De sa relation avec Kim Scott est née une fille, Hailie Jade Scott Mathers, aujourd'hui âgée de 25 ans. L'artiste et son ex-compagne ont aussi adopté deux filles: la première, Alaina, née en mai 1993, dont la mère biologique est la sœur de Kim. Puis, Eminem et Kim Scott se sont séparés. Pendant ce temps, Whitney est née en avril 2002 de Kim Scott et d'un tatoueur avec qui elle avait une relation. Trois ans plus tard, soit en 2005, Eminem l'a adoptée.

"Appelez moi Stevie"

Et aujourd'hui, c'est Whitney qui a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés Instagram. Mais aussi à sa famille. Il y a quelques semaines déjà, iels (ndlr, pronom désignant des référents qui ne s'inscrivent pas dans un genre défini ou dont le genre n'est pas connu, ils/elle/il) a fait son coming-out non binaire. Et pour l'occasion, iels a tout supprimé de son compte Instagram.

Né Whitney, l'adolescent de 19 ans a ainsi changé de coupe et de prénom. "Appelez-moi Stevie", peut-on lire sous sa publication, accompagnée des pronoms "they/she/he" (ils/elle/il) avec lesquels Stevie s'identifie.

"Regardez-moi devenir plus à l'aise avec moi-même"

Dans une vidéo partagée sur son compte TikTok, Stevie dévoile même sa transformation à ses abonnés dans une courte vidéo intitulée "Watch me become more comfortable with myself", soit en français, "Regardez-moi devenir plus à l'aise avec moi-même". On peut y voir son évolution physique mais aussi mentale, dans le sens où le genre auquel s'identifie Stevie a évolué au fil du temps et cela se ressent à travers les images.

On le voit donc dans un premier temps s'identifier en tant que "Whitney, elle", cheveux très longs, blonde, et plus féminine. Plus les images défilent et plus les cheveux de Whitney deviennent courts et plus son style change: jeans baggy, gros sweats et croc top. Elle s'identifie ensuite en tant que "Whitney, ils/elle". Vient ensuite le moment où elle s'identifie comme Stevie et tous les pronoms. A la fin de la vidéo, on voit clairement que Stevie se sent plus à l'aise et bien dans sa peau.

Et sous sa publication Instagram, les réactions des internautes et autres messages de soutien ne se sont pas fait tarder: "Stevie, nous t'aimons tout le temps! Magnifique", "Soit celui que tu es, ne te cache pas", "Tu es magnifique Stevie, un ange", "Stevie, tellement fière de toi, tu es tellement beau, je te soutiendrai toujours", "Quel joli nom", ou encore "Tellement content que tu puisses enfin être ton vrai toi", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.