"ARRÊTE !": Kim Kardashian gronde son fils Saint en plein live Instagram (vidéo)

Mardi, Kim Kardashian a grondé son fils aîné, Saint West, pour avoir crié des choses inappropriées pendant un Instagram Live. La star de téléréalité était sur la banquette arrière d'un SUV à New York lorsqu'elle a commencé à faire un live-streaming avec ses deux garçons, Saint, 6 ans, et Psaume, 3 ans.

"Dites bonjour", les a-t-elle encouragés dans la vidéo, en expliquant : "Cela s'appelle Instagram Live."

"Salut, les bizarres", a lancé Saint en surgissant de l'extérieur du cadre, incitant sa mère à tourner rapidement la tête dans sa direction et à le gronder.

"Hé, arrête !" a-t-elle exigé, juste avant que Psalm ne commence à marmonner et à bafouiller bruyamment. Rentrant dans le cadre, Saint a alors affiché un sourire malicieux et a ajouté : "Si tu regardes ça, je te déteste".

La mère de 41 ans s'est à nouveau tournée vers son enfant indiscipliné. "Hey ! Saint", a-t-elle dit d'un ton désapprobateur, incitant Psalm à intervenir avec un charabia plus aigu.

"Regarde ce que tu lui apprends", a dit Kim exacerbée à Saint, l'incitant à défendre son petit frère.

"C'est un bon garçon ! C'est un bon garçon", a-t-il insisté devant la caméra, en attrapant le petit Psalm par les épaules.

À un autre moment de la vidéo, Kardashian a désigné un magasin de jouets et a dit à ses enfants qui criaient : "C'est quelque chose que vous ne verrez pas parce que vous dites de mauvaises choses."

Les garçons ont ensuite commencé à chanter des chansons sur les Pokémon, mais ils se sont rapidement calmés et ont même accepté lorsque leur mère leur a demandé un bisou.

La star de téléréalité partage les deux garçons - ainsi que ses filles North, 9 ans, et Chicago, 4 ans - avec son ex-mari Kanye West, qu'elle a félicité plus tôt dans la journée pour son aide au lancement de sa nouvelle ligne de soins, Skkn by Kim.

"Je donne toujours du crédit là où il y en a", a expliqué Kim Kardashian dans une vidéo Instagram, ajoutant que le rappeur et créateur de Yeezy, 45 ans, a eu une grande influence sur le nom et l'emballage de ses produits.