"Au cas où le paparazzi qui nous suivait ne l’aurait pas eue": une rare photo d'Hugo Manos et Laurent Ruquier publiée

Ce n’est plus un secret depuis longtemps: le chroniqueur de TPMPT Hugo Manos et Laurent Ruquier sont en couple depuis quelques années. Oui, mais rares sont les clichés où l’on voit le bellâtre en compagnie du présentateur des Grosses Têtes. Sur son compte Instagram, en effet, Hugo Manos publie volontiers des photos de lui à la salle de sport, en soirée ou devant sa télévision… Seul ou avec des amis.

C’était sans compter cette photo publiée mercredi 2 novembre. Le coach sportif pose en selfie avec son petit ami Laurent Ruquier à Londres et commente: "Au cas où le paparazzi qui nous qui suivait n’aurait pas eu le photo désirée", écrit-il visiblement agacé. "Autant offrir une belle photo à ceux qui me followent." Et la publication a fait son petit effet. Plus de 21 000 likes dont certains de célébrités. Roselyne Bachelot, Dominique Farrugia, Nicolas Waldorf, Arielle Dombalse, Christophe Willem, et même Valérie Trierweiller qui a commenté: "Très bonne stratégie!".