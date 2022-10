"Benoit Poelvoorde est un acteur remarquable qui est souvent sous-estimé": Clovis Cornillac se confie sur son nouveau film "Couleurs de l'incendie"

Le réalisateur et acteur Clovis Cornillac était les invités du RTL INFO Avec Vous ce lundi 17 octobre pour présenter son nouveau film : "Couleurs de l’incendie", tiré du roman de Pierre Lemaître, avec Léa Drucker et Benoît Poelvoorde. Le contexte ? On est en 1939 à Paris. Le film commence alors que le père de Madeleine Péricourt (Léa Drucker) décède. "L'auteur a une capacité à écrire du romanesque en inscrivant quelque chose que je trouve remarquable : la tension. C'est un polar dans l'histoire."

Si Clovis Cornillac endosse un rôle dans le film, il le réalise également. La réalisation, serait-ce sa nouvelle passion : "Je ne considère pas cela comme une nouvelle passion. Au départ, c'était juste pour me confronter après 30 ans en tant qu'interprète. Puis après, ça a été un véritable coup de foudre. C'est plus qu'une passion, c'est ce qui m'anime. J'ai un plaisir fou dans la réalisation".

Tout beau, tout rose derrière la caméra ? "Quand on est habité par quelque chose, tout le travail que ça demande nourrit. En revanche, il y a un truc qui est très galère dans le cinéma, c'est de monter des projets fianncièrement. Cela n'a aucun intérêt. C'est le moment où ce n'est pas agréable. Je ne compte pas le nombre de fois où on arrive pas à monter un film parce qu'on ne trouve pas suffisament de partenaires. C'est très frustrant. Mon métier n'est pas d'aller chercher de l'argent, mais ça en fait partie."

Benoit Poelvorde : "un acteur remarquable"

Dans le film, Benoit Poelvorde interprète un rôle de "méchant". Plutôt inhabituel. "C'est un acteur que j'aime énormément depuis des années. On se connait. Je trouve que c'est un acteur qui a une capacité de jeu qui est folle et qui est souvent sous-estimée. Dans les propositions qu'il a, c'est souvent univoque, car il a cet aspect excentrique qui lui permet de jouer cela. Mais c'est avant tout un acteur remarquable et très talentueux." Un compliment qu'il transpose à toutes les personnes qui ont oeuvrées sur ce film.