"Bonne nouvelle pour tous les menteurs", Phillipe Lacheau annonce la suite de son célèbre film avec un casting 3 étoiles

Les fans de la bande à fifi peuvent se réjouir, Alibi.com va avoir sa suite. Le réalisateur et acteur déjanté du film a dévoilé la bande-annonce sur son comte Twitter ce lundi. Une chose est sûre, Alibi.com 2 s'annonce aussi loufoque que le premier. Dans le long-métrage sorti en 2017, Greg (Philippe Lacheau) fermait son agence et promettait à Flo de ne plus jamais lui mentir… Jusqu'au deuxième film.

Cette fois, le jeune marié doit se trouver de faux parents. La raison?? Son père escroc et sa mère actrice de films de charme risquent de faire tache devant l'autel.

Un casting XXL

La bande à fifi composée d'Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti et évidemment Philippe Lacheau, est bien accompagnée pour l'occasion. Didier Bourdon et Nathalie Baye qui jouaient déjà les parents de Flo dans le premier volet, rempilent. Gérard Jugnot, Arielle Dombasle, Alexandra Lamy et Gad Elmaleh se joignent au casting.

La sortie est prévue pour le 8 février prochain.