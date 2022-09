"C'est agréable d'avoir des petits challenges": Le groupe Louise Attaque est de retour avec un nouvel album

25 ans après la sortie de leur premier album, le groupe Louise Attaque signe son grand retour. Leur nouvel album "Planète Terre" sortira le 4 novembre prochain et comportera 11 chansons.

En guise de teaser, leur premier single, "Sortir de l’ordinaire", sera mis en ligne ce mardi 6 septembre. Dans les colonnes du média français, le chanteur du groupe, Gaëtan Roussel explique que cette chanson est "un fil conducteur. Elle réunit les sonorités de Louise Attaque et cette idée que sortir de l’ordinaire, c’est rêver." Il prévient également qu’"il y aura un moment de piano inhabituel".

Dans cet album, les fans retrouveront l'univers musical original du groupe. Mais petite surprise, l'apparition de son plus électrique. "L’apport de Tchad Blake, qui a mixé l’album, a donné une couleur assez rock et brute à l’album. Et il nous a donné de l’énergie", explique Gaëtan Roussel. Tachad Black a notamment travaillé avec Arctic Monkeys, Pearl Jam, ou encore Black Keys.

Pour accompagner la sortie de l’album, Louise attaque prévoit bien entendu une tournée pour 2023. Le premier concert se donnera le 15 mars à Strasbourg. Dans l'interview, Gaëtan Roussel raconte que chaque concert se fera en deux parties. "Premier round, les 25 ans de notre premier album, deuxième round plus électrique, avec le nouvel album et des surprises. À notre âge, c’est agréable d’avoir des petits challenges, des envies fortes comme celle-là !" Les places sont en vente depuis samedi.