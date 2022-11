"C’est beaucoup mais…": Brooklyn Beckham et Nicola Peltz veulent avoir… huit enfants!

Les tourtereaux s’aiment plus que jamais et ne s’en cachent pas! A tel point qu’ils confient sans retenue leurs projets, ensemble, pour l’avenir.

Ce lundi 31 octobre, la petite amie du fils du Victoria et David a fait quelques confessions au Times sur son couple et ses sentiments. Nicola Peltz a ainsi évoqué le sérieux désir de parentalité du couple, à concrétiser d’ici "quelques années".

"Nous voulons absolument avoir une grande famille", a-t-elle indiqué. "Il a trois frères et sœur et j’en ai sept." Dans la foulée, Nicola Peltz a également confié se voir maman de pas moins de huit enfants. "C’est beaucoup mais… Je ne sais pas…", explique l’actrice américaine qui ne se voit pourtant pas porter toute cette tribu. "Adopter des enfants, mais aussi avec nos propres enfants, ça serait le rêve.", a-t-elle poursuivi. À 23 et 27 ans, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ne devraient pas tarder à s’y mettre... !