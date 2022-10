"C’est compliqué après la télé de se regarder dans le miroir": sans filtre, Enora Malagré évoque ses années TPMP

Voilà des années que la Bretonne est passée à autre chose mais pas question pour elle d'oublier le passé. Interviewée me 27 septembre au micro d'Amélie Marzouk pour son podcast Miroirs, Enora Malagré s'est dévoilée, sans filtre comme à son habitude, avec un regard qui se veut lucide sur son image - puisque c'est le thème du programme - et ses années TPMP.

Connue comme la grande gueule du plateau de Cyril Hanouna dès les débuts de l'émission, Enora Malagré la quitte en 2017 pour revenir à ses premières amours: le théâtre et la comédie. Et si elle ne "regrette pas" ses années en tant que chroniqueuse chez TPMP, elle dispose aujourd'hui du recul nécessaire pour s'analyser. "J’ai eu un moment où j’ai perdu pied", avoue-t-elle. "J’ai eu un moment, dans un premier temps, où j’ai pris un peu le melon, ce qui est complètement normal parce que tout le monde te reconnaît, tout le monde t’aime pour pas grand-chose", poursuit la quadragénaire. "Tu es adulée et même quand tu es détestée par plein de gens tu es quand même l’objet d’attention", lâche-t-elle. Un melon, donc, "six mois de boulard", qui ne durera heureusement pas longtemps selon Enora Malagré, grâce à son entourage terre-à-terre et la déconnexion qu'elle a avec le monde des médias. "Je n’ai pratiquement aucun ami dans ce milieu, et mes amis m’ont dit 'Mais en fait tu es qui toi?': Je suis redescendue assez vite", explique-t-elle.

"Je faisais l'andouille et j'étais reconnue"

Puis le "syndrome de l'imposteur" la démange; de plus en plus la Bretonne se pose des questions sur l'intérêt de ses prestations télévisuelles. "Ce n’est quand même pas très utile ce que je faisais (...) J’ai commencé à Arte, c’était quand même autre chose, là je fais l’andouille et c’est pour ça qu’on me reconnaît", se désole-t-elle avant de lâcher, cash: "Certains bouffons de télé ne se posent pas la question... Moi, j'ai perdu un peu de temps, j'ai voulu surexister".

Aujourd'hui épanouie dans ses activités et engagée dans la bataille contre l'endométriose, Enora Malagré ne semble pas franchement vouloir retourner sillonner les plateaux télés. Par intérêt mais aussi pour son amour-propre. "C’est compliqué après la télé de se regarder dans le miroir, j’avais une image erronée de moi-même...", se souvient-elle. "C'est pas toujours été simple de se retrouver seule le soir devant la glace, tu ne sais plus trop qui tu es..." Une période révolue pour celle qui se retrouve désormais sur les planches.