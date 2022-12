"C'est de la violence hardcore, c'est vraiment un film Deadpool": le réalisateur Shawn Levy rassure les fans avant le troisième volet

Le super-héros atypique de la Fox revient pour un troisième film qui s'annonce dans la même vague que les précédents. Une information qui devrait apaiser les fans inquiets pour ce troisième opus.

Violence, injure et classification 12+, le mariage Deadpool - Disney n'apparaît pas comme une évidence. Mais après le rachat de la Fox par ce dernier, las aficionados du super-héros incarné par Ryan Reynolds ont craint un Deadpool 3 trop lisse, aseptisé. Kevin Feige, président des studios Marvel avait assuré que l'esprit de la franchise serait conservé même après l'intégration à l'univers.

À en croire Shawn Levy, le réalisateur du prochain film, ce n'était pas une promesse en l'air. Alors qu'il travaille sur le scénario du troisième film, il s'est confié à Collider: "Nous écrivons, réécrivons, développons, préparons Deadpool tous les jours maintenant. C'est un vrai plaisir de rire tous les jours. C'est génial d'entendre, d'écrire et d'inventer ces scènes où les gens ne font que dire des grossièretés. C'est de la violence hardcore qui vous jaillit au visage. C'est vraiment un film Deadpool."

Avec Wolverine

Particularité dans ce volet: la présence de Hugh Jackman, alias Wolverine. "Il fait bien entendu partie du film. C'est très drôle. Je m'amuse tellement, et je n'ai même pas encore débuté le tournage. Je dois dire que le développement d'un film Deadpool est l'une des expériences créatives les plus amusantes de ma vie, et pas seulement parce qu'il est classé R (les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte pour aller voir le film)."

De belles choses en perspective donc pour le film qui est déjà annoncé en salles le 6 novembre 2024 alors que le tournage n'a pas encore commencé. Les prises de vue devraient débuter en mai prochain.